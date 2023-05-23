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12:29, 23 мая 2023Экономика

На модернизацию пунктов пропуска через границу потратят миллиарды рублей

В Минтрансе заявили о выделении ₽95 млрд на модернизацию пунктов пропуска через границу

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Российские власти задумали потратить на модернизацию пунктов пропуска через госграницу десятки миллиардов рублей. Как сообщает РБК, на увеличение пропускной способности предусмотрено 95 миллиардов рублей до 2026 года.

Как рассказал министр транспорта Виталий Савельев, эти деньги пойдут в том числе на унифицированные здания, электронную очередь и внедрение нового оборудования. В целом программа модернизации рассчитана до 2030 года.

При этом ранее на содержание пунктов пропуска вместе со стройкой и капитальным ремонтом выделялось 9–10 миллиардов рублей в год, замечает РБК. Со своей стороны представитель Минэкономразвития пояснил, что модернизация имеет стратегическое значение, ведь это нужно для ускорения транзита, импорта и экспорта грузов с учетом переориентации России на новые рынки.

В настоящее время в стране существуют 380 пунктов. Большинство находится на границе с Казахстаном и Китаем.

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Платон Щукин
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