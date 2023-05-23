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13:38, 23 мая 2023Из жизни

Менеджер бара обнаружил в ящике стола притаившегося питона

UPI: в Австралии менеджер бара обнаружил питона в ящике стола

В австралийском городе Саншайн-Кост, штат Квинсленд, менеджер бара нашел в ящике своего стола спящего ромбического питона. Об этом сообщает UPI.

Когда менеджер обнаружил рептилию, притаившуюся в его офисе, он сразу обратился к ловцам змей. На вызов приехал специалист Стюарт Маккензи.

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Ловец змей выдвинул ящик и увидел питона, свернувшегося в клубок. Он осторожно взял змею и поместил ее в мешок, а затем отнес в лесистую местность, где выпустил на волю. Маккензи предполагает, что питон находился в ящике весь день, пока сотрудники работали в офисе.

Ранее сообщалось, что 62-летний житель Таиланда попал в больницу после того, как выползший из унитаза питон укусил его за ягодицу. Змея не была ядовитой, поэтому медикам не пришлось вводить противоядие.

Алиса Удовик
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