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06:03, 23 мая 2023Россия

Умер председатель заксобрания Омской области Варнавский

Председатель заксобрания Омской области Владимир Варнавский умер в возрасте 75 лет

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Председатель законодательного собрания Омской области Владимир Варнавский умер в возрасте 75 лет, об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Виталий Хоценко.

Варнавский появился на свет в Омске в 1947 году. Он был советским, российским государственным, политическим деятелем. Политик был бессменным руководителем законодательного собрания Омской области с 1994 года. «Владимир Алексеевич всю жизнь работал на благо жителей Омской области. Его дела будут жить всегда в сердцах жителей региона», — написал Хоценко.

Он уточнил, что это большая утрата для всех жителей области. Хоценко выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что депутат законодательного собрания Пермского края Александр Шалаев умер сразу после того, как покинул заседание комитета краевого парламента.

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Марина Совина
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