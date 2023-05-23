Во Владимирской области появится новый монастырь

В селе Черкутино Владимирской области появится монастырь в статусе архиерейского подворья

Новый монастырь появится на территории бывшей усадьбы Салтыковых во Владимирской области. Материал на эту тему публикует KP.RU.

Обитель, которая будет существовать в статусе архиерейского подворья, расположили в селе Черкутино Собинского района. Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон подписал соответствующее распоряжение еще в апреле, а в середине мая он посетил населенный пункт вместе с главой Собинского района Александром Разовым.

Священнослужитель и Разов осмотрели храм и постройки, которые нуждаются в капитальном ремонте и масштабной реставрации. Кроме того, владыка присутствовал на чине освящения музея Сперанского, открытого в здании бывшей церковно-приходской школы.

Ранее россиянам назвали топ-5 регионов страны с самыми красивыми буддийскими храмами. Список возглавила Калмыкия, которая является единственным регионом в Европе, где официально исповедуется буддизм. Самым значимым дацаном считается Золотая обитель Будды Шакьямуни в Элисте. На втором месте оказалась Бурятия, на третьем — Тува, где буддизм существует еще с IX века. Самым значимым храмом принято считать белоснежный дацан Цеченлинг в городе Кызыл. Еще один знаковый буддийский храм находится в Санкт-Петербурге — Гунзэчойнэй, самый северный дацан в мире. Пятое место заняла Иркутская область, туристам стоит посетить там буддийскую Ступу Просветления — белоснежное трехступенчатое сооружение, увенчанное куполом со шпилем.