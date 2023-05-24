Россиян научили обустраивать бассейн на даче

«ВсеИнструменты.ру»: бассейн на даче нужно устанавливать вдали от деревьев и огорода

Для установки бассейна на даче в первую очередь важно выбрать правильное место. Обустраивать бассейн на участке россиян научили эксперты «ВсеИнструменты.ру», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Перечень работ, которые необходимо провести для установки, будет зависеть от вида бассейна. Как правило, процесс подготовки участка и монтажа конструкции описан в паспорте товара. Место, где будет находиться бассейн, должно располагаться рядом с источником водоснабжения. Для установки необходимо найти ровную площадку вдали от деревьев и огорода, чтобы мусор не попадал в воду. Кроме того, на грунте не должно быть острых камней.

Для надувного бассейна достаточно небольшого котлована глубиной 20-30 сантиметров и немного шире, чем сама конструкция. Его нужно засыпать просеянным песком, выровнять и утрамбовать. Эксперты также советуют положить сверху пеноплекс, пленку или специальные подложки. Такой способ подойдет и для установки небольших каркасных бассейнов.

Для больших чаш придется сделать фундамент: выкопать котлован глубиной 30-40 сантиметров, на 30-50 сантиметров шире бассейна. Дно нужно утрамбовать и засыпать его 15-20 сантиметрами песка, затем уложить геотекстиль. При необходимости следует собрать опалубку, а после уложить арматурный каркас. Подготовленный котлован заливается бетоном, который схватится через 10-30 дней. После на бетон следует положить утеплитель, чтобы вода в бассейне не остывала быстро. Сверху кладется подстилка, затем — сам бассейн.

Надувные бассейны не требуют особого ухода, в отличие от каркасных. В таких конструкциях при редком обслуживании вода может зацвести, есть риск появления опасных микроорганизмов или лягушек. Для очистки стенок можно использовать водные пылесосы, а для очистки воды — сачок. Эксперты советуют очищать бассейн не реже раза в две недели. Фильтровать воду следует ежедневно с помощью фильтровальных установок.

Обеззаразить воду в бассейне можно через химическую очистку. Для предотвращения появления водорослей в воду нужно регулярно добавлять средства с дезинфицирующими реагентами, содержащими хлор. Также необходимо поддерживать адекватный кислотно-щелочный уровень — нормой является величина 7-7,4. Измерить уровень можно pH-метром, а скорректировать — с помощью специальных препаратов.

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