Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:17, 24 мая 2023Силовые структуры

Украинский морпех предстал перед судом за подготовку теракта в Крыму

В Ростове-на-Дону начался суд над морпехом ВСУ Чупилем за подготовку теракта в ТЦ Крыма

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассмотрение уголовного дела бывшего военнослужащего морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) 34-летнего Михаила Чупиля, обвиняемого в подготовке теракта в торговом центре в Крыму. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ему также вменяется незаконное хранение взрывчатых веществ, публичные призывы к экстремизму и терроризму.

По версии следствия, морпех запланировал совершить взрыв в торговом центре «Меганом» в Симферополе после начала специальной военной операции. Он также призывал в соцсетях к совершению терактов в российских городах.

О предотвращении подрыва симферопольского ТЦ сообщили в ФСБ. Там заявляли, что теракт готовился по указанию бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Чупиля задержали в Симферополе в апреле 2022 года. У него силовики нашли дома самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты, экстремистскую литературу и атрибутику украинских формирований. В телефоне морпеха была переписка с украинскими радикалами с обсуждением планируемого теракта.

Чупиль свою вину не признал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали атаки на Белгородскую область
Приостановивший контракт легионер ЦСКА задумался о возвращении в клуб
МИД России высказался о готовности Пашиняна признать Карабах частью Азербайджана
Ольга Бузова показала содержимое своей сумки
Описаны последствия остановки транзита российских нефти и газа через Украину
Стало известно о минировании территории Белгородской области перед отходом ДРГ
Украинский морпех предстал перед судом за подготовку теракта в Крыму
RuStore начали предустанавливать на продаваемые в России смартфоны
В Белгородской области рассказали о повреждениях в результате атаки диверсантов
В МИД России опровергли вмешательство во внутренние дела Молдавии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.