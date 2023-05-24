Украинский морпех предстал перед судом за подготовку теракта в Крыму

В Ростове-на-Дону начался суд над морпехом ВСУ Чупилем за подготовку теракта в ТЦ Крыма

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассмотрение уголовного дела бывшего военнослужащего морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) 34-летнего Михаила Чупиля, обвиняемого в подготовке теракта в торговом центре в Крыму. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ему также вменяется незаконное хранение взрывчатых веществ, публичные призывы к экстремизму и терроризму.

По версии следствия, морпех запланировал совершить взрыв в торговом центре «Меганом» в Симферополе после начала специальной военной операции. Он также призывал в соцсетях к совершению терактов в российских городах.

О предотвращении подрыва симферопольского ТЦ сообщили в ФСБ. Там заявляли, что теракт готовился по указанию бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Чупиля задержали в Симферополе в апреле 2022 года. У него силовики нашли дома самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты, экстремистскую литературу и атрибутику украинских формирований. В телефоне морпеха была переписка с украинскими радикалами с обсуждением планируемого теракта.

Чупиль свою вину не признал.