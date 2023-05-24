Звезда фильма «Большой Лебовски» рассказал об успешной борьбе с раком

Звезда фильма «Большой Лебовски» Джефф Бриджес рассказал об успешной борьбе с раком

Американский актер и звезда фильма «Большой Лебовски» Джефф Бриджес рассказал об успешной борьбе с онкологическим заболеванием. Его слова приводит Deadline.

Исполнитель роли Чувака заявил, что в последнее время недуг отступает. «Моя опухоль уменьшилась до маленьких размеров. Я так счастлив, что у меня есть актерский состав, с которым можно поговорить. Вернуться к занятиям, которые тебя бодрят, — это здорово», — сказал 73-летний Бриджес в ходе разговора о втором сезоне сериала «Старик» с его участием.

Известно, что у Бриджеса выявили онкологическое заболевание еще в 2020 году. Однако уже через год самочувствие актера заметно улучшилось.

В 2021-м Джефф Бриджес отметил, что почти победил лимфому. По словам артиста, его опухоль уменьшилась «до размеров шарика». Он также вылечился от коронавируса и признался, что по сравнению с этим его онкологическое заболевание казалось «сущим пустяком».