Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:52, 24 мая 2023Культура

Звезда фильма «Большой Лебовски» рассказал об успешной борьбе с раком

Звезда фильма «Большой Лебовски» Джефф Бриджес рассказал об успешной борьбе с раком

Фото: Danny Moloshok / imago stock&people / Globallookpress.com

Американский актер и звезда фильма «Большой Лебовски» Джефф Бриджес рассказал об успешной борьбе с онкологическим заболеванием. Его слова приводит Deadline.

Исполнитель роли Чувака заявил, что в последнее время недуг отступает. «Моя опухоль уменьшилась до маленьких размеров. Я так счастлив, что у меня есть актерский состав, с которым можно поговорить. Вернуться к занятиям, которые тебя бодрят, — это здорово», — сказал 73-летний Бриджес в ходе разговора о втором сезоне сериала «Старик» с его участием.

Известно, что у Бриджеса выявили онкологическое заболевание еще в 2020 году. Однако уже через год самочувствие актера заметно улучшилось.

В 2021-м Джефф Бриджес отметил, что почти победил лимфому. По словам артиста, его опухоль уменьшилась «до размеров шарика». Он также вылечился от коронавируса и признался, что по сравнению с этим его онкологическое заболевание казалось «сущим пустяком».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
На Украине ответили на сообщения о ранении главкома ВСУ Залужного
VK запустила уникальный проект
Песков назвал Польшу враждебным государством
Педофила задержали за изнасилование пятилетней россиянки во время стрима
Скорпионы-убийцы прибыли в Великобританию на грузовиках и наводнили страну
Россиянам раскрыли действенные способы сэкономить при покупке авиабилетов
Известная российская модель пришла на Каннский фестиваль в прозрачном платье
В России начали продавать уникальный гаджет
В Госдуме оценили вероятность блокировки «Википедии»
Обнаружен лучший кандидат в гипотетические черные дыры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.