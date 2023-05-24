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20:26, 24 мая 2023Культура

Группа IOWA даст сольные концерты в Москве и Петербурге в рамках Roof Fest

Группа IOWA даст сольные концерты в Москве и Петербурге в рамках фестиваля Roof Fest

Фото: пресслужба фестиваля Roof Fest

Белорусско-российская поп-рок-группа IOWA выступит с сольными концертами в Санкт-Петербурге и Москве и откроет сезон фестиваля Roof Fest. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В столице шоу пройдет на одной из самых больших террас города — на крыше клуба VK Gipsy. Коллектив исполнит уже полюбившиеся публике хиты, а также представит композиции из нового мини-альбома. Мероприятие пройдет 15 июня.

Концерт в рамках Roof Fest станет первым за последние годы сольным выступлением группы в столице. «Это будет другая, обновленная IOWA! Еще более искренняя, свободная и настоящая», — говорится в пресс-релизе.

Узнать подробности о мероприятии, а также приобрести билеты можно по ссылке. На сайте фестиваля Roof Fest также появились билеты на выступление IOWA в Санкт-Петербурге 8 июня.

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Сергей Равин
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