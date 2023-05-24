Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:28, 24 мая 2023Силовые структуры

Четверым заключенным дали новые сроки за ячейку ИГ в российской колонии

Суд приговорил к 8-10 годам четырех членов ячейки ИГ, созданной в калмыцкой колонии

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор четверым бывшим заключенным калмыцкой колонии, создавшим там ячейку запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Михаила Шкиптана, Магомеда Магомедова, Рустама Хидиева и Тимерлана Осканова признали виновными по статье 205.4 УК РФ («Организация террористического сообщества»). Последнего также осудили за публичные призывы к террористической деятельности. Им назначено наказание сроком от 8 до 10 лет лишения свободы.

Суд установил, что в 2013 году они находились в исправительном учреждении на территории Республики Калмыкия, где организовали ячейку ИГ. Заключенные обучались арабскому языку, занимались сбором средств и проводили лекции, на которых рассказали про идеологию террористов.

Шкиптан наполнял фонд ячейки средствами, полученными им в результате мошенничества. Он требовал деньги от граждан за возврат угнанных машин и утерянных документов, о которых узнавал из объявлений в интернете.

Осканов с 2018 по 2019 год в молельной комнате и в секциях проживания осужденных призывал их к террористической деятельности, демонстрируя им ролики ИГ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Стало известно о тяжелом ранении Залужного. Как в Киеве отвечают на слухи о состоянии главкома ВСУ?
VK запустила уникальный проект
Оксана Самойлова ответила на информацию о проблемах с налогами
Стали известны подробности о состоянии пережившего покушение Прилепина
Женщинам с комплексом плохой матери дали совет
Женщина набила татуировку с именем мужа на лбу в знак любви
США выступили против использования переданной Украине техники в атаках на Россию
Четверым заключенным дали новые сроки за ячейку ИГ в российской колонии
На Украине сообщили о взрывах в Сумской области
Врач раскрыла россиянам опасность ставшего трендом сна с заклеенным скотчем ртом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.