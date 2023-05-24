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17:44, 24 мая 2023Россия

Путин назвал ключевой элемент политической независимости

Путин: технологический суверенитет является сердцевиной политической независимости

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Ключевым элементом политической независимости любого государства является его технологический суверенитет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Его цитирует РИА Новости.

Глава государства отметил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обладают достаточным потенциалом для выпуска продукции, способной конкурировать на глобальных рынках.

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Алан Босиков
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