Путин назвал ключевой элемент политической независимости

Путин: технологический суверенитет является сердцевиной политической независимости

Ключевым элементом политической независимости любого государства является его технологический суверенитет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Его цитирует РИА Новости.

Глава государства отметил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обладают достаточным потенциалом для выпуска продукции, способной конкурировать на глобальных рынках.