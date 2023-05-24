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09:38, 24 мая 2023Силовые структуры

Силовики задержали двух женщин за поддержку «Легиона "Свобода России"»

В Зеленограде задержали учительницу и пенсионерку за поддержку «Легиона "Свобода России"»

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Зеленограде задержали 37-летнюю учительницу английского и 65-летнюю пенсионерку за поддержку «Легиона "Свобода России(признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, силовики увидели во дворе дома автомобиль Mercedes, однако на номерах вместо российского флага был флаг легиона. Полицейские дождались, когда женщина выйдет к машине и поймали ее. Вторая фигурантка также заменила красную полосу на номерах своего авто на белую. Пенсионерку остановил инспектор ГИБДД.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего: есть версия, что задержанных подставили. Сейчас составлен протокол по статье 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистских организаций») КоАП.

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Екатерина Власова
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