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15:44, 24 мая 2023Моя страна

Прибившемуся к стаду коров лосенку нашли дом

Новосибирский зоопарк принял лосенка, прибившегося к стаду коров

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области

Лосенок из Болотнинского района, прибившийся к стаду коров, переехал в Новосибирский зоопарк. Об этом сообщает региональное Минприроды.

Информация о том, что к стаду домашних животных примкнул 10-дневный лосенок, поступила в министерство 18 мая. Местный фермер Николай Солодянкин, обнаруживший дикое животное, ухаживал за ним и назвал лосенка Шатуном.

Выехавшие к фермеру госинспектор отдела охраны животного мира и специалист управления ветеринарии осмотрели животное отметили, что он здоров и нуждается в молочном скармливании. Госинспектор обследовал близлежащую территорию, взрослых особей лося обнаружено не было, как и фактов незаконной охоты.

«Предполагаем, что лосенок проголодался и прибился к стаду коров из-за запаха молока. В таком возрасте он не может быть выпущен в естественную среду обитания, ему необходим должный уход. В этой связи принято решение о передаче животного зоопарку», — рассказал госинспектор Минприроды Александр Плотников.

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Варвара Кошечкина
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