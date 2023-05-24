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09:12, 24 мая 2023Экономика

Самый богатый человек в мире обеднел на 11 миллиардов долларов за день

Глава французского холдинга LVMH Бернар Арно потерял $11 млрд из-за падения акций компании

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Самый богатый человек в мире — владелец группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно — потерял 11,2 миллиарда долларов за один день из-за падения акций концерна, подсчитал Bloomberg.

Акции LVMH на парижской бирже Euronext в ходе торгов 23 мая упали на пять процентов. В общей сложности европейские компании, производящие предметы роскоши, за эту сессию подешевели примерно на 30 миллиардов долларов, отмечает агентство. По мнению аналитиков, их акции падают на фоне опасений рынка, что ослабление американской экономики снизит спрос на их продукцию. 

LVMH владеет люксовыми брендами Louis Vuitton, Moet & Chandon и Christian Dior и другие. Весь последний год бумаги концерна неуклонно дорожали — общий рост составил 23 процента. В апреле Forbes назвал его владельца Арно его самым разбогатевшим бизнесменом в 2022 году с приростом состояния в 53 миллиарда долларов. В том же месяце он был признан и самым богатым человеком мира.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, Арно сохранил этот статус даже после падения акций LVMH — его богатство составляет 191,6 миллиарда долларов. Разрыв между состояниями Арно и владельца Tesla Илона Маска, занимающего второе место в рейтинге, сократился до 11,4 миллиарда долларов. 

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Софья Ермакова
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