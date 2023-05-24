Дачникам посоветовали истреблять вредителей хлебным мякишем

Российским дачникам посоветовали бороться с медведками хлебом и спичками

Российским дачникам дали совет, как истребить медведок. В гнездо вредителя или около него можно поместить самодельную отраву, пишет портал «Новости в Татарстане».

Для борьбы с насекомыми посоветовали использовать хлеб и спички. Чтобы сделать отраву, нужно скатать мякиш в шарики, а затем в каждый из них воткнуть спичку серой внутрь. Когда приманка полежит некоторое время на земле, хлеб намокнет и пропитается серой от спички. Для медведки она является ядовитой.

Ранее россиянам назвали способы изгнать муравьев и малинную муху с дачного участка. Как говорил председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов, появление вредителей на даче можно предотвратить при помощи своевременной уборки территории. Специалист подчеркнул: в ухоженном саду не может быть места больным растениям, гнилым плодам и мусору. Поэтому необходимо своевременно убирать опавшие яблоки, груши и другие фрукты и срезать больные ветки деревьев и кустарников.