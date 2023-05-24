Mutabor перезапустит программу «µскусство» в рамках четырехлетия клуба 26 мая

Стала известна дата перезапуска программы «µскусство» в рамках четырехлетия клуба Mutabor. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

26 мая на главной сцене заведения в двух отделениях состоится концерт музыкального коллектива Kymatic. В рамках мероприятия произведения классиков послевоенного музыкального авангарда и молодых авторов будут адаптированы технически под сцены Мутабора.

Сообщается, что каждому выступлению будет присвоено уникальное визуальное сопровождение. В перезапущенном формате программы «µскусство» будут совмещены композиторская музыка, хореография и театр.

Ансамбль Kymatic исполнит произведения итальянского композитора-авангардиста Луиджи Ноно, а перед началом концерта и между отделениями будет звучать композиция Бернарда Гюнтера Then, Silence.

Сам коллектив, основателями которого являются Алина Петрова, Антон Изгагин и Сергей Зыков, ранее выступал преимущественно на нефилармонических площадках (Мультимедиа Арт Музей, Еврейский музей, Центр толерантности и другие).

Помимо этого, ансамбль написал музыку к фильму «Люцифер», посвященному рэперу Хаски, а также сотрудничал с такими брендами, как Adidas и Cartier.

Билеты на концерт программы «µскусство» в Mutabor можно приобрести по ссылке.