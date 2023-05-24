Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:42, 24 мая 2023Культура

Mutabor перезапустит программу «µскусство» в рамках четырехлетия клуба

Mutabor перезапустит программу «µскусство» в рамках четырехлетия клуба 26 мая

Кадр: SLOWDANCE / YouTube

Стала известна дата перезапуска программы «µскусство» в рамках четырехлетия клуба Mutabor. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

26 мая на главной сцене заведения в двух отделениях состоится концерт музыкального коллектива Kymatic. В рамках мероприятия произведения классиков послевоенного музыкального авангарда и молодых авторов будут адаптированы технически под сцены Мутабора.

Сообщается, что каждому выступлению будет присвоено уникальное визуальное сопровождение. В перезапущенном формате программы «µскусство» будут совмещены композиторская музыка, хореография и театр.

Ансамбль Kymatic исполнит произведения итальянского композитора-авангардиста Луиджи Ноно, а перед началом концерта и между отделениями будет звучать композиция Бернарда Гюнтера Then, Silence.

Сам коллектив, основателями которого являются Алина Петрова, Антон Изгагин и Сергей Зыков, ранее выступал преимущественно на нефилармонических площадках (Мультимедиа Арт Музей, Еврейский музей, Центр толерантности и другие).

Помимо этого, ансамбль написал музыку к фильму «Люцифер», посвященному рэперу Хаски, а также сотрудничал с такими брендами, как Adidas и Cartier.

Билеты на концерт программы «µскусство» в Mutabor можно приобрести по ссылке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали атаки на Белгородскую область
Умершая студентка столичного колледжа оказалась знакомой Паши Техника
Нутрициолог назвала способ быстро похудеть к лету
Яхту отдыхающих британцев атаковала группа агрессивных косаток
В Кремле отреагировали на заявление Киева о повторении диверсий
Раскрыты способы заработка на российском аналоге Google Play
Захарова прокомментировала поставки F-16 на Украину
Инстасамка погасила долги перед налоговой
Доля россиян с кредитами выросла почти вдвое
Модные стилисты перечислили 12 устаревших летних вещей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.