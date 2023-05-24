Губернатор Белгородской области опроверг бегство жены

Губернатор Белгородской области Гладков опроверг отъезд супруги

Сообщение о том, что супруга губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Марина якобы хотела бежать из региона и была замечена в международном аэропорту, оказалось недостоверным.

Информация об отъезде жены губернатора появилась в Telegram-канале замглавы МВД Украины Антона Геращенко. Он написал, что Марина Гладкова «убегает из региона», ее якобы засняли в международном аэропорту. К посту он прикрепил фото светловолосой женщины с чемоданами.

Сам Гладков, в свою очередь, рассказал в Telegram-канале, что регион подвергается беспрецедентным информационным атакам. «Танки в Белгородской области, моя жена в каком-то аэропорту с какими-то вещами, точно чья-то жена, но точно не моя, ядерная катастрофа...» — перечислил он распространяющиеся фейки. Целью подобной дезинформации он назвал запугивание и попытки вызвать панику среди населения.

Кроме того, глава региона часто делится фотографиями семьи в социальных сетях. На снимках видно, что его супруга не похожа на женщину из аэропорта.

Оригинал выложенного Геращенко фото на своем сайте опубликовала Ассоциация туроператоров России (АТОР). Материал посвящен тому, что авиакомпания AZUR air обслужила 6 миллионов пассажиров в аэропорту Внуково со дня начала полетов — шестимиллионным пассажиром оказалась туристка из Воронежа. Telegram-канал «Война с фейками. Белгород» также отмечает, что на полном фото у предполагаемой жены губернатора длинные волосы, в том время как у Марины Гладковой короткая стрижка.

Слухи об отъезде супруги губернатора Гладкова распространялись и ранее. Глава региона, отвечая на вопросы граждан, также подчеркивал, что его жена с ним и никуда не уезжала.

О том, что распространяемая Геращенко информация ложная, писали «MK», портал «Бел.RU»

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»