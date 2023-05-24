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16:19, 24 мая 2023Мир

Столтенберг отверг вступление Украины в НАТО во время конфликта

Генсек НАТО Столтенберг: вступление Украины в альянс во время конфликта не рассматривается

Фото: Libkos / AP

Вопрос вступления Украины в НАТО во время конфликта не рассматривается. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает Reuters

«Я думаю, что все уже поняли, что вопрос о том, чтобы стать членом НАТО в разгар конфликта, не входит в повестку дня», — подчеркнул глава альянса на мероприятии, организованном американским аналитическим центром Германским фондом Маршалла в Брюсселе.

Столтенберг добавил, что «вопрос лишь в том, что произойдет, когда конфликт закончится».

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Семен Александров
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