Столтенберг отверг вступление Украины в НАТО во время конфликта

Генсек НАТО Столтенберг: вступление Украины в альянс во время конфликта не рассматривается

Вопрос вступления Украины в НАТО во время конфликта не рассматривается. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает Reuters

«Я думаю, что все уже поняли, что вопрос о том, чтобы стать членом НАТО в разгар конфликта, не входит в повестку дня», — подчеркнул глава альянса на мероприятии, организованном американским аналитическим центром Германским фондом Маршалла в Брюсселе.

Столтенберг добавил, что «вопрос лишь в том, что произойдет, когда конфликт закончится».