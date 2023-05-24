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08:30, 24 мая 2023Силовые структуры

40-летнего россиянина осудили на шесть лет за участие в АУЕ

В Новосибирске осудили на шесть лет 40-летнего мужчину, участвовавшего в движении АУЕ

Фото: pixabay.com

В Новосибирске суд приговорил к шести годам лишения свободы 40-летнего местного жителя, участвовавшего и вербовавшего людей в экстремистскую организацию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 282.2 («Участие в деятельности общественного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности») и части 1.1 («Склонение лица в деятельность экстремистской организации») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

С ноября 2020 по май 2022 года мужчина, отбывая наказания в колонии, изучал правила, понятия, символику движение АУЕ (движение признано экстремистским и запрещено на территории России), уточнили «Ленте.ру» в суде. Он стал участником ячейки движения. Также фигурант убеждал других заключенных вступать в ячейку.

Ранее ФСБ задержала организатора ячейки запрещенной АУЕ.

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Екатерина Власова
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