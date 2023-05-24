Экс-премьер Фицо: Словакия должна пересмотреть соглашение о военном сотрудничестве с США

Бывший премьер-министр Словакии, глава крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) заявил о необходимости пересмотреть действующее соглашение с США о военном сотрудничестве. По его мнению, оно должно быть заключено на более выгодных для Братиславы условиях.

«Чехи подписали оборонное соглашение с США, аналогичное тому, что Словакия подписала с США год назад, но сделали это на принципиально лучших условиях», — подчеркнул он.

Политик отметил, что Словакии необходимо добиться лучших условий соглашения, а за столом переговоров по данному вопросу от лица государства должны находиться независимые политики, а не те, кто стремится угодить Вашингтону. Фицо добавил, что его партия поддерживает членство Словакии в различных международных организациях, однако это не означает, что та должна покорно соглашаться со всем, к чему ее принуждают, действуя как марионетка.

Ранее посол России в Словакии Игорь Братчиков заявил о готовности Братиславы нарастить контингент НАТО. По его словам, в Словакии могут одновременно находиться до трех тысяч военнослужащих Североатлантического альянса, а местные военные объекты адаптируются и модернизируются под присутствие альянса в стране.