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07:08, 24 мая 2023Культура

Главу Warner Bros. Discovery освистали студенты

Главу Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава освистали выпускники в Бостонском университете
Дэвид Заслав

Дэвид Заслав. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Главу Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава освистали в Бостонском университете, где накануне он произносил речь перед выпускниками 2023 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Выступление Заслава было сорвано из-за скандирования со стороны протестующих из зала: «Платите своим писателям», «Заткнись, Заслав» и «Мы не хотим, чтобы ты был здесь».

В ходе своей речи глава Warner Bros. Discovery говорил о важности научиться ладить с коллегами, несмотря на разногласия. После гневных выкриков из зала ему пришлось прервать свое выступление.

Инциденту в Бостонском университете предшествует длительная забастовка Гильдии сценаристов США. В начале мая стало известно, что сценаристы Голливуда решили устроить крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат. Отмечалось, что контракт между Гильдией сценаристов Соединенных Штатов и голливудскими студиями истекает 1 мая. Переговоры между сторонами не привели к какому-либо результату. По словам Заслава, «забастовка станет вызовом для всей отрасли».

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Марина Совина
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