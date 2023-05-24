Россиянку арестовали за создание финансовой пирамиды и обман 135 человек

Жительницу Кубани отправили в СИЗО за создание финансовой пирамиды и обман 135 человек

На Кубани 40-летней местной жительнице предъявили обвинение в мошенничестве и отправили ее в СИЗО. Об этом сообщает «КП-Краснодар».

По данным полиции, россиянка создала финансовую пирамиду и под предлогом инвестиционной деятельности стала привлекать деньги россиян. Всего ей удалось обмануть 135 человек на 50 миллионов рублей. Филиалы ее компаний работали в Анапе, Крыму и Новороссийске.

Чтобы клиенты ей поверили, бизнесвумен закатывала роскошные вечеринки, на которых демонстрировала свой достаток и успешность. Также она выплачивала некоторым вкладчикам ежемесячные проценты за счет поступления денег от новых клиентов.

За мошенничество россиянке грозит до 10 лет колонии.