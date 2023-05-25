ФСБ задержала двух адвокатов за получение взятки в 25 миллионов рублей

В Удмуртии сотрудники ФСБ задержали адвокатов за получение взятки в 25 миллионов рублей

В Удмуртии суд арестовал двоих адвокатов, обвиняемых в покушении на мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в период с марта по 22 мая 2023 года они договорились с женщиной о том, что она в два этапа отдаст им 25 миллионов рублей. Фигуранты сказали, что эти деньги необходимы для передачи судьям, полицейским и прокурорам для вынесения определенных судебных решений.

Сначала россиянка отдала 15 миллионов рублей. 23 мая один из сообщников встретился с женщиной и получил от нее вторую часть взятки в размере 10 миллионов рублей, после чего был задержан сотрудниками ФСБ.