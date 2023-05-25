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14:11, 25 мая 2023Силовые структуры

10 членов банды осудили за похищения россиян и вымогательство

В Иркутске банда из 10 человек получила от 5 до 15 лет за похищения людей и вымогательство

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Иркутске суд вынес приговор десяти членам банды, промышлявшей похищением людей с целью вымогательства у них денег. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Карина Головачева.

Они признаны виновными в создании банды и участии в ней, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, похищении человека, совершенном организованной группой, и других преступлениях. Главарь банды получил 15,5 года лишения свободы, его подельники осуждены на сроки от пяти до 14 лет заключения.

Следствие и суд установили, что подсудимые создали преступную группировку в 2011 году. Они с оружием нападали на граждан, похищали их и жестоко избивали, наносили ножевые и огнестрельные ранения, а затем вымогали имущество и требовали деньги за освобождение. Потерпевшими по уголовному делу признаны восемь человек.
 
Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность банды летом 2018 года. В ходе обысков было изъято оружие и боеприпасы.  
 
В мае 2021 года к 13 годам лишения свободы был осужден активный участник банды, который являлся сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

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Любовь Ширижик
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