В России прокомментировали заявления о якобы закупке боеприпасов у КНДР

Посол России в КНДР Мацегора опроверг заявления о закупке Москвой боеприпасов у Пхеньяна

Посол России в КНДР Александр Мацегора прокомментировал заявления о том, что Москва якобы закупает у Пхеньяна боеприпасы, сообщает РИА Новости.

Он опроверг подобные высказывания и подчеркнул, что Северная Корея сама находится в предвоенном состоянии и вряд ли намерена делиться запасами из своих арсеналов. «О какой поставке снарядов куда бы то ни было еще может идти речь?» — спросил дипломат.

При этом Мацегора выразил надежду на то, что КНДР не придется вступать в военный конфликт ни с одной из стран.

Ранее он рассказал, что Северной Корее удалось разработать почти полную линейку баллистических и крылатых ракет. Дипломат подчеркнул, что стремление Пхеньяна к новым достижениям в данной сфере вызваны враждебной политикой по отношению к нему со стороны США.