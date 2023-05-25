Россиянка поехала на Кубу и описала отдых фразой «комары съедают живьем»

Читательница «Тонкостей туризма» поехала на Кубу и пожаловалась на грязные номера и блох

Российская туристка поехала в четырехзвездочный отель PGS Varadero на Кубе из-за низкой цены и описала отдых фразой «комары съедают живьем». Своим отзывом россиянка поделилась с порталом «Тонкости туризма», он опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщила, что недельная путевка на латиноамериканский курорт обошлась в 189 тысяч рублей на двоих. По ее словам, в номере повсюду песок, нет двуспальных кроватей, только сдвинутые вместе полуторки, которые к тому же очень короткие. «В номере очень душно, комары просто съедают живьем, — добавила она. — Закупайтесь всеми средствами защиты от насекомых, тут вы ничего не найдете».

Более того, читательница портала отметила, что в гостинице очень грязный пляж. «Мелководье на несколько десятков метров, водорослей много, убирать не успевают, — пожаловалась она. — На пляже блохи, все ноги искусаны, на песке полно каких-то колючек, очень больно впиваются в ноги, ходить босиком невозможно».

Путешественница также рассказала, что за едой в столовой можно простоять минимум 40 минут, а за морепродуктами устраиваются «настоящие гладиаторские бои». «Еда отвратительная: половина холодная, фрукты заветренные, хлопья на завтрак и те все отсыревшие и несъедобные, — добавила она. — Персонал отеля старается хоть как-то исправить ситуацию с долгим ожиданием или всюду валяющейся едой».