ФСБ сорвала диверсии СБУ на двух российских атомных станциях

ФСБ предотвратила готовившиеся СБУ диверсии на Ленинградской и Калининской АЭС

Сотрудники ФСБ предотвратили диверсии на двух российских АЭС, которые готовила Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Задержанные — двое граждан Украины — дали признательные показания. Они собирались устроить подрывы опор ЛЭП на Ленинградской и Калининской АЭС. Всего диверсанты планировали подорвать атомные объекты в четырех регионах России, заложив взрывные устройства под 30 опор ЛЭП.

Украинская разведка рассчитывала остановить работу АЭС. Были завербованы двое украинцев, им помогали двое россиян. Взрывчатку они привезли в Россию на грузовике и спрятали в тайниках. Оттуда ФСБ изъяла 36,5 килограмма взрывчатки.