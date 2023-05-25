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09:50, 25 мая 2023Силовые структуры

ФСБ сорвала диверсии СБУ на двух российских атомных станциях

ФСБ предотвратила готовившиеся СБУ диверсии на Ленинградской и Калининской АЭС

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ предотвратили диверсии на двух российских АЭС, которые готовила Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Задержанные — двое граждан Украины — дали признательные показания. Они собирались устроить подрывы опор ЛЭП на Ленинградской и Калининской АЭС. Всего диверсанты планировали подорвать атомные объекты в четырех регионах России, заложив взрывные устройства под 30 опор ЛЭП.

Украинская разведка рассчитывала остановить работу АЭС. Были завербованы двое украинцев, им помогали двое россиян. Взрывчатку они привезли в Россию на грузовике и спрятали в тайниках. Оттуда ФСБ изъяла 36,5 килограмма взрывчатки.

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Любовь Ширижик
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