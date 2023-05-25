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16:19, 25 мая 2023Силовые структуры

Полицейский заменил найденные россиянкой деньги на билеты банка приколов

В Москве полицейский заменил найденные девушкой 200 тысяч рублей на билеты банка приколов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве 20-летняя девушка отнесла в полицию найденные на улице более 200 тысяч рублей, а сотрудник МВД подменил их на билеты банка приколов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Россиянка нашла в парке «Акведук» куртку, в карманах которой лежало 226 тысяч рублей, и отнесла находку в полицию. Стражи порядка пересчитали деньги, после чего забрали куртку себе. Спустя время стало известно, что большая часть купюр — подделки.

Началась служебная проверка. Выяснилось, что после передачи денег капитан полиции сходил в торговый центр «Европолис» и купил 158 купюр банка приколов с номиналом в тысячу рублей каждая. После этого он вернулся в отдел и подменил часть найденных денег, а настоящие купюры забрал себе. При этом, по данным Telegram-канала SHOT, правоохранитель заменил 222 тысячи рублей на поддельные.

В результате полицейского задержали и возбудили в отношении него дело о злоупотреблении полномочиями.

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Елизавета Новикова
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