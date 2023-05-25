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11:01, 25 мая 2023Путешествия

Взрыв сигареты в самолете вызвал массовую панику на борту и попал на видео

RTS Info: в летевшем в Амстердам самолете easyJet взорвалась электронная сигарета

Электронная сигарета взорвалась на борту самолета британской авиакомпании easyJet и вызвала массовую панику у пассажиров. Произошедшее попало на видео, сообщает швейцарский телеканал RTS Info.

Уточняется, что инцидент случился на борту лайнера, следовавшего из Женевы в Амстердам 18 мая. На кадрах видно, как пассажиры суетятся вокруг сумки одного из попутчиков и пытаются потушить ее, в то время как в салоне наблюдается задымление.

«Было много криков, люди вставали и пытались потушить пламя водой или ногами. Вокруг было много пылающих обломков и они обожгли немало людей в самолете», — описал панику один из путешественников.

Как отмечает источник, в результате происшествия несколько туристов получили легкие травмы, а пилотам пришлось вернуть самолет в аэропорт Женевы. easyJet сообщили, что проведут внутреннее расследование инцидента.

Марк Успенский
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