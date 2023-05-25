Звезда «Сумерек» ответил на нападки по поводу постаревшего лица

Актер Тейлор Лотнер ответил на нападки поклонников по поводу постаревшего лица

Американский актер Тейлор Лотнер ответил на нападки фанатов, критикующих его внешность в соцсетях. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

31-летняя звезда «Сумерек» поделился роликом, в котором показал комментарии юзеров по поводу своего внешнего вида. В частности, хейтеры негативно высказывались о постаревшем, по их мнению, лице знаменитости. Так, один из поклонников сравнил лицо мужчины с изюмом.

«Если бы я увидел такие слова даже три года назад, то точно перестал бы выходить на улицу или общаться с прессой, лишь бы не сталкиваться с подобным вновь. Старайтесь не обращать внимания на то, что о вас думают другие. Главное, чтобы вы знали себя настоящего», — заявил Лотнер в упомянутом видео и призвал пользователей сети быть добрее друг к другу.

В апреле 2022 года Лотнер купил новый дом в США. Он стал обладателем роскошного поместья в калифорнийском городе Агура-Хиллз, заплатив за двухэтажный особняк 3,9 миллиона долларов. Дом в 650 квадратных метров расположен на участке площадью около 0,4 гектара.