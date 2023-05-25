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20:16, 25 мая 2023Ценности

Звезда «Сумерек» ответил на нападки по поводу постаревшего лица

Актер Тейлор Лотнер ответил на нападки поклонников по поводу постаревшего лица

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images

Американский актер Тейлор Лотнер ответил на нападки фанатов, критикующих его внешность в соцсетях. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

31-летняя звезда «Сумерек» поделился роликом, в котором показал комментарии юзеров по поводу своего внешнего вида. В частности, хейтеры негативно высказывались о постаревшем, по их мнению, лице знаменитости. Так, один из поклонников сравнил лицо мужчины с изюмом.

«Если бы я увидел такие слова даже три года назад, то точно перестал бы выходить на улицу или общаться с прессой, лишь бы не сталкиваться с подобным вновь. Старайтесь не обращать внимания на то, что о вас думают другие. Главное, чтобы вы знали себя настоящего», — заявил Лотнер в упомянутом видео и призвал пользователей сети быть добрее друг к другу.

В апреле 2022 года Лотнер купил новый дом в США. Он стал обладателем роскошного поместья в калифорнийском городе Агура-Хиллз, заплатив за двухэтажный особняк 3,9 миллиона долларов. Дом в 650 квадратных метров расположен на участке площадью около 0,4 гектара.

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Майя Пономаренко
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