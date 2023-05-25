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20:43, 25 мая 2023Силовые структуры

Двоих россиян осудили на 14 лет за создание нарколаборатории

В Петербурге двоих мужчин осудили на 14 лет за создание нарколаборатории и хранение оружия

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Петербурге двоих россиян, Валерия Варламова и Александра Свистельникова, осудили на 14 лет за создание нарколаборатории и незаконное хранение оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Петербурга.

Мужчины будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, фигуранты организовали нелегальное производство в гараже в поселке Парголово. Там они произвели более 16 килограммов мефедрона. В квартире Варламова во время обыска было найдено 300 граммов кокаина. Также, как рассказали «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов города, у мужчины нашли самодельный автомат, несколько самодельных пистолетов и боеприпасы.

Дома у Синельникова обнаружено 90 граммов мефедрона, а также пистолет-пулемет.

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Елизавета Новикова
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