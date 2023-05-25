69-я параллель
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13:53, 25 мая 202369-я параллель

«Норникель» и Ростехнадзор заключили соглашение о взаимодействии

Президент «Норникеля» и глава Ростехнадзора подписали соглашение о взаимодействии
Александр Трембицкий и Владимир Потанин

Александр Трембицкий и Владимир Потанин. Фото: ПАО «ГМК «Норильский никель»

Президент «Норникеля» Владимир Потанин провел встречу с руководителем Ростехнадзора Александром Трембицким, в ходе которой стороны подписали Соглашение о взаимодействии. Сообщение об этом опубликовано на сайте «Норникеля».

Потанин и Трембицкий обсудили текущее состояние промышленной безопасности на предприятиях «Норникеля», а также подготовку мероприятий по повышению уровня безопасности производства, утвержденных компанией и Ростехнадзором в 2020 году.

Подписанное ими соглашение предусматривает развитие информационного обмена, совместное проведение научно-технических семинаров и конференций, развитие научно-методической поддержки, мероприятия по усовершенствованию законодательства, а также определение наиболее эффективных подходов при управлении опасными производственными объектами.

Комментируя подписание соглашения, Потанин заявил, что оно открывает новые возможности в обеспечении безопасности производственных объектов, подчеркнув, что защита жизни и здоровья, а также снижение аварийности и травматизма — безусловные приоритеты «Норникеля». Его слова приводятся в официальном Telegram-канале компании.

«С уходом из России некоторых поставщиков оборудования перед российским бизнесом встают вопросы импортозамещения в области обеспечения безопасности. Поэтому считаем важным повышать качество взаимодействия со всеми, кто участвует в обеспечения безопасности объектов компании, для поиска эффективных решений. Мы со своей стороны намерены использовать для этого все наши ресурсы и новейшие научные разработки. И уверены, что развитие партнерства с Ростехнадзором повысит безопасность наших работников, их семей и всех, кто проживает в регионах, где работают производства "Норникеля"», — сказал он.

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Сергей Истомин
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