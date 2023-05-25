В России ликвидировали партию ПАРНАС

Верховный суд России ликвидировал политическую партию ПАРНАС

Верховный суд России по иску Министерства юстиции ликвидировал «Партию народной свободы» (ПАРНАС). Об этом в четверг, 25 мая, сообщает РИА Новости.

«Суд постановил: административное исковое заявление удовлетворить, ликвидировать политическую партию "Партия народной свободы" (ПАРНАС)», — огласил решение судья.

Во время заседания представитель Минюста отметила, что действующее законодательство обязывает политические партии иметь региональные отделения не менее чем в половине субъектов федерации. При этом у ПАРНАСа таких отделений всего 40 — два из них ликвидированы, но соответствующие решения суда еще не вступили в законную силу. Также к некоторым из отделений есть претензии у Федеральной налоговой службы (ФНС) и региональных отделений Минюста.

Юрист подчеркнула, что представители политической партии и ее региональных отделений не принимают мер для устранения нарушений несмотря на то, что им направляли все материалы проверок.