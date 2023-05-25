Экс-полицейских задержали по делу о незаконной регистрации 20 тысяч мигрантов

В Москве экс-полицейских задержали за помощь в незаконной регистрации 20 тысяч мигрантов

В Москве бывших начальника отдела по вопросам миграции, заместителя начальника и старшего инспектора задержали за помощь в незаконной регистрации 20 тысяч мигрантов. Об этом сообщает «МК».

По сведениям издания, капитан и два майора, работавшие в отделе полиции в районе Западное Дегунино, предоставили доступ к базе данных двум сестрам. В результате мошенницы зарегистрировали 20 тысяч иностранных граждан в одном из хостелов.

Правоохранители были уволены из органов. В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что если их вина подтвердится, они будут привлечены к ответственности.