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20:51, 25 мая 2023Силовые структуры

Экс-полицейских задержали по делу о незаконной регистрации 20 тысяч мигрантов

В Москве экс-полицейских задержали за помощь в незаконной регистрации 20 тысяч мигрантов

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве бывших начальника отдела по вопросам миграции, заместителя начальника и старшего инспектора задержали за помощь в незаконной регистрации 20 тысяч мигрантов. Об этом сообщает «МК».

По сведениям издания, капитан и два майора, работавшие в отделе полиции в районе Западное Дегунино, предоставили доступ к базе данных двум сестрам. В результате мошенницы зарегистрировали 20 тысяч иностранных граждан в одном из хостелов.

Правоохранители были уволены из органов. В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что если их вина подтвердится, они будут привлечены к ответственности.

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Елизавета Новикова
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