Сотрудники МВД задержали россиян за организацию фиктивных браков для мигрантов

В Липецке полиция задержала группу россиян за организацию фиктивных браков для иностранцев

В Липецке полицейские из центра по противодействию экстремизму вместе с коллегами из ФСБ пресекли деятельность группы из четырех россиян, которые за деньги помогали гражданам ближнего зарубежья получить разрешение на временное проживание в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Фигуранты за деньги помогали мигрантам заключать фиктивные браки с россиянами. Это позволяло им легально находиться в нашей стране.

Во время обысков в офисах и квартирах задержанных были изъяты деньги, телефоны и другие предметы, доказывающие причастность сообщников.