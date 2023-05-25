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18:44, 25 мая 2023Силовые структуры

Сотрудники МВД задержали россиян за организацию фиктивных браков для мигрантов

В Липецке полиция задержала группу россиян за организацию фиктивных браков для иностранцев

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Липецке полицейские из центра по противодействию экстремизму вместе с коллегами из ФСБ пресекли деятельность группы из четырех россиян, которые за деньги помогали гражданам ближнего зарубежья получить разрешение на временное проживание в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Фигуранты за деньги помогали мигрантам заключать фиктивные браки с россиянами. Это позволяло им легально находиться в нашей стране.

Во время обысков в офисах и квартирах задержанных были изъяты деньги, телефоны и другие предметы, доказывающие причастность сообщников.

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Елизавета Новикова
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