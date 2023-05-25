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19:28, 25 мая 2023Силовые структуры

Российская судья лишилась работы из-за плачущего протеже

ВС РФ подтвердил прекращение полномочий главы Арбитражного суда МО за покровительство

Фото: Игорь Харсеев / Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) России признал законным прекращение полномочий председателя Арбитражного суда Московской области Инны Воробьевой, которая лишилась работы за покровительство подчиненному. Об этом сообщает РАПСИ.

Решение было принято дисциплинарной коллегией ВС после рассмотрения жалобы Воробьевой на решение Высшей квалифколлегии судей России.

Было установлено, что Воробьева покровительствовала судье Эдуарду Хомякову: разрешала ему длительные отпуска — 450 дней за три года он не появлялся на работе, одобряла иностранные командировки — мужчина получил разрешение на выезд в 12 стран, несмотря на доступ к гостайне, — и не нагружала делами.

Воробьева объясняла свое отношение к подчиненному милосердием к тяжело больному человеку. «Я его жалела, он даже плакал при мне», — говорила она на заседании. По ее словам, отношения у них были «исключительно рабочими».

«Он говорил что будет лечиться и искать какую-то другую работу. Я ему поверила...» — заявляла Воробьева. Она дала подчиненному положительную характеристику, которую Хомяков использовал для участия в конкурсе на пост председателя Десятого арбитражного апелляционного суда, покинутый Воробьевой.

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Любовь Ширижик
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