Полицейские задержали бывшего заммэра Мурманска с оружием и поддельными правами

В Москве полиция задержала бывшего заммэра Мурманска с оружием и поддельными документами

В Москве сотрудники ГИБДД задержали бывшего заммэра Мурманска с оружием и поддельными документами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Полицейские остановили Mercedes, за рулем которого находился 46-летний экс-чиновник. Он предоставил стражам порядка паспорт и права, оформленные в Киргизии. Правоохранители усомнились в том, что документы настоящие, и осмотрели автомобиль. В багажнике они нашли травматический пистолет, бронежилет, три ножа и российский паспорт.

В результате арсенал изъяли, а мужчину задержали. Сейчас выясняется, для чего ему понадобились поддельные документы.