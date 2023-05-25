Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:11, 25 мая 2023Силовые структуры

Полицейские задержали бывшего заммэра Мурманска с оружием и поддельными правами

В Москве полиция задержала бывшего заммэра Мурманска с оружием и поддельными документами

Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

В Москве сотрудники ГИБДД задержали бывшего заммэра Мурманска с оружием и поддельными документами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Полицейские остановили Mercedes, за рулем которого находился 46-летний экс-чиновник. Он предоставил стражам порядка паспорт и права, оформленные в Киргизии. Правоохранители усомнились в том, что документы настоящие, и осмотрели автомобиль. В багажнике они нашли травматический пистолет, бронежилет, три ножа и российский паспорт.

В результате арсенал изъяли, а мужчину задержали. Сейчас выясняется, для чего ему понадобились поддельные документы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Лукашенко заявил о начале перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию
Названы главные транжиры среди приезжающих в Россию иностранцев
Названы приводящие к лишним расходам ошибки в строительстве дач
Актриса Елена Морозова рассказала о своем «месте силы» в Москве
Полицейские задержали бывшего заммэра Мурманска с оружием и поддельными правами
ЮАР пожаловалась на давление других стран из-за нейтралитета по Украине
Новую Lada Vesta оснастят автоматической коробкой передач
Путин признал неспособность России догнать Армению по росту ВВП
В WhatsApp запустят новую функцию
МВД объявило в розыск бывшего преподавателя ВШЭ по делу о фейках о ВС России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.