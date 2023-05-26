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19:25, 26 мая 2023Экономика

Российские подсанкционные банки стали избавляться от заблокированных активов

Зампред ЦБ Полякова: один из крупных банков вывел с баланса заблокированные активы

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Российские кредитные организации, оказавшиеся под санкциями, стали избавляться от заблокированных активов. Так уже поступил один из системно значимых банков, сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова. Ее слова приводит РБК.

Банк, название которого не раскрывается, прошел процедуру реорганизации и вывел с баланса замороженные активы и обязательства, уточнила она. Такую схему российские власти разработали летом 2022 года для «расчистки» балансов банков, пострадавших из-за западных ограничений.

В ходе процедуры кредитные организации создают новое юрлицо, переводят на него заблокированные активы, а также пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. Благодаря этому шагу расчеты по долгам перед клиентами из других стран начинают исполняться только за счет активов этой новой компании — то есть замороженных. Банкам разрешили осуществить подобную реорганизацию до 1 июля текущего года.

С начала боевых действий на Украине под санкции США, ЕС или Великобритании попали почте все системно значимые банки России — среди них ВТБ, Совкомбанк, Росбанк, Альфа-банк, Тинькофф Банк и другие. Не попали под ограничения только две организации из этого списка — обе являются «дочками» иностранных банков.

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Софья Ермакова
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