В Азербайджане сообщили о предотвращении прорыва армянских диверсантов

В ГПС Азербайджана сообщили о предотвращении прорыва армянских диверсантов через границу

В Азербайджане предотвратили прорыв армянской диверсионной группы через границу. Об этом со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС) республики сообщает агентство Trend.

По данным ведомства, попытка прорыва была предотвращена на участке границы с Арменией в Зангиланском районе Азербайджана. Уточняется, что двое диверсантов были задержаны, а остальным удалось уйти, воспользовавшись сложным рельефом местности.

Ранее посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева заявляла, что 1 июня на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии Баку и Ереван могут заключить мирное соглашение. По ее словам, на такое развитие событий надеется азербайджанская сторона.