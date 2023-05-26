Россиянам предложили досуг с уникальными подарками

«ВКонтакте» присоединится к всероссийской акции «Библионочь» с подарками и розыгрышами

«ВКонтакте» присоединится к всероссийской акции «Библионочь-2023» с уникальными подарками и розыгрышами для пользователей. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Для пользователей «VK Видео» будут доступны трансляции творческих мастер-классов, концертов, лекций и встреч с известными деятелями культуры, в том числе с публицисткой Татьяной Толстой, хореографом Вовой Гудымом и блогером Мари Магикян. Контент от разных площадок и библиотек со всей России можно будет увидеть в специальном разделе «Библионочь».

Помимо этого, библиотеки и издательства будут выкладывать подкасты на платформу «VK Музыка». Темы подкастов интересны для тех, кто предпочитает книги в качестве досуга: эксперты обсудят проблематику жанров, проанализируют классику великих авторов и поделятся секретами писательского мастерства. Также в «VK Клипах» можно будет найти короткие ролики с интересными фактами по тегу #книгивклипах.

Организаторы подготовили подарки для участников мероприятия. Например, сообщество VK NFT HUB и издательство Individuum разыграют 10 уникальных NFT с изображением книги Виталика Бутерина «Больше денег: что такое Ethereum и как блокчейн меняет мир». Также победители конкурса получать и сборник статей о развитии криптоэкономики и NFT-искусства. Для поклонников автора фэнтези Лии Арден будет организована онлайн-встреча с писательницей, где читатели смогут лично пообщаться с ней.

В 2023 году в двенадцатый раз пройдет ежегодная просветительская Всероссийская акция «Библионочь» — событие, ставшее замечательной традицией для всего читающего сообщества России, всех любителей библиотек и книг.

В рамках акции запланировано более четырех тысяч событий. Всего по стране в режиме реального времени в мероприятиях примут участие более шести тысяч учреждений, расположенных в 89 субъектах Российской Федерации.