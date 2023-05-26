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17:55, 26 мая 2023Россия

Стало известно о госпитализации главы ЦИК

Baza: главу ЦИК Эллу Памфилову госпитализировали в Москве

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Правка: после публикации материала глава ЦИК Элла Памфилова опровергла информацию о своей срочной госпитализации. Она заявила РИА Новостям, что не знает, откуда появились эти данные.

Главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову госпитализировали в одну из московских больниц с болью в горле. Об этом сообщает издание Baza.

В беседе с ТАСС Памфилова подтвердила, что заболела. Глава ЦИК сообщила, что врачи диагностировали у нее ларингит. «Все хорошо, завтра я буду дома. В понедельник буду на работе», — сказала она.

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Константин Лысяков
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