Россиянам пообещали фильмы Миядзаки в онлайн-кинотеатрах

Кинокомпания Russian World Vision: фильмы Миядзаки будут доступны в онлайн-кинотеатрах

Российская кинокомпания Russian World Vision приобрела права на анимационные фильмы студии Ghibli японского режиссера Хаяо Миядзаки и пообещала, что картины будут доступны отечественному зрителю в онлайн-кинотеатрах. Об этом стало известно после того, как в СМИ появилась информация, что фильмы Миядзаки с 1 июня якобы исчезнут из российских площадок.

В конце мая пользователи Twitter обратили внимание на то, что в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» фильмы Миядзаки продают по одному рублю. Уточнялось, что совершить покупку можно только по 31 мая. Пользователи предположили, что это может быть связано с истечением прав на картины.

Профильное издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на специалистов в отрасли указало, что, вероятно, «Кинопоиск» с помощью распродажи пытается сохранить важный контент и аудиторию даже после того, как права на фильмы истекут. Сам «Кинопоиск», в свою очередь, отмечал, что приобретенные в онлайн-кинотеатре картины Миядзаки будут доступны для просмотра и после 31 мая.

Вскоре ТАСС сообщило, что с 1 июня фильмы Миядзаки якобы станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах. Источник в отрасли заявил агентству, что дистрибьютор фильмов Ghibli в России не смог продлить права на показ.

Однако позднее «Бюллетень кинопрокатчика» рассказало, что российская кинокомпания Russian World Vision приобрела на Каннском кинорынке права на фильмы Миядзаки. «Мы стали эксклюзивным обладателем всех прав на 22 анимационных фильма студии Ghibli режиссера Хаяо Миядзаки», — заявил в интервью изданию гендиректор компании Константин Елкин.

В беседе с ТАСС Russian World Vision также подтвердила информацию о приобретении прав на фильмы студии Ghibli. В кинокомпании подчеркнули, что планируют реализовать картины на территории России и стран СНГ. Гендиректор Константин Елкин отметил, что фильмы Миядзаки будут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах. По его словам, компания ведет переговоры на эту тему с площадками.

Информацию о том, что в российских онлайн-кинотеатрах с 1 июня якобы перестанут быть доступны фильмы Хаяо Миядзаки, распространил ряд отечественных СМИ (1, 2, 3). Позднее ряд изданий, в том числе те, которые изначально опубликовали недостоверную информацию, сообщили о приобретении Russian World Vision прав на картины студии Ghibli (1, 2, 3).