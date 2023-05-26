В США заявили о попадании Украины в ловушку по сценарию Афганистана

Экономист Сакс заявил о попадании Украины в ловушку США по сценарию Афганистана

США втянули Киев в ловушку по афганскому сценарию из-за того, что не учли озвученные экспертами в Вашингтоне риски и продолжали продвигать расширение НАТО на территорию Украины. Об этом заявил экономист Джеффри Сакс в интервью Democracy Now!

По его словам, давление военно-промышленного комплекса и крупных компаний, выступавших за продажу оружия, может иметь серьезные последствия.

Сакс также заявил, что президент России Владимир Путин неоднократно напоминал о соглашении, основанном на нерасширении НАТО на восток. «И все же мы не прислушались к нему и вложили в этот кризис 113 миллиардов долларов. Это ужасно для Украины. Мы заманили еще одну страну в ловушку наших лоббистских кампаний», — подчеркнул эксперт.

Экономист также заявил, что участие Запада в украинском конфликте может лишь привести к эскалации, и призвал заключить мирное соглашение.

Ранее Сакс назвал Украину главным проигравшим. По его мнению, мирный план президента Украины Владимира Зеленского является ненастоящим и служит не урегулированию ситуации, а пропагандистским целям.