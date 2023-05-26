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09:42, 26 мая 2023Россия

Мэр российского города сообщил об уходе в отставку

Мэр Ижевска Бекмеметьев заявил об уходе в отставку в связи с переходом на новую работу

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев уходит в отставку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Заявление о прекращении своих полномочий по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы я направил в Городскую думу Ижевска. Надеюсь, депутаты поддержат мое решение», — заявил он.

Бекмеметьев поблагодарил главу Удмуртии Александра Бречалова за приобретенный опыт, а также выразил благодарность жителям российского города за поддержку и неравнодушное отношение.

Бекмеметьев стал главой Ижевска в 2018 году. До этого он три года возглавлял Глазов. Известно, что до начала политической карьеры Бекмеметьев работал на Чепецком механическом заводе, где сначала занимал должность инженера-технолога, а затем стал заместителем гендиректора по развитию обеспечивающей инфраструктуры и внешним связям.

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Анастасия Шейкина
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