Мэр российского города сообщил об уходе в отставку

Мэр Ижевска Бекмеметьев заявил об уходе в отставку в связи с переходом на новую работу

Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев уходит в отставку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Заявление о прекращении своих полномочий по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы я направил в Городскую думу Ижевска. Надеюсь, депутаты поддержат мое решение», — заявил он.

Бекмеметьев поблагодарил главу Удмуртии Александра Бречалова за приобретенный опыт, а также выразил благодарность жителям российского города за поддержку и неравнодушное отношение.

Бекмеметьев стал главой Ижевска в 2018 году. До этого он три года возглавлял Глазов. Известно, что до начала политической карьеры Бекмеметьев работал на Чепецком механическом заводе, где сначала занимал должность инженера-технолога, а затем стал заместителем гендиректора по развитию обеспечивающей инфраструктуры и внешним связям.