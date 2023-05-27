В Чехии призвали готовиться к «плохому сценарию» контрнаступления ВСУ

Глава Генштаба ВС Чехии призвал готовиться к «плохому сценарию» контрнаступления ВСУ

В настоящее время невозможно предсказать, чем закончится контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому странам Запада следует готовиться и к плохому для себя сценарию развития событий, несмотря на продолжающиеся поставки вооружения Киеву. К этому их призвал глава Генштаба ВС Чехии генерал Карел Ржехка в интервью Bild.

«Исход войны зависит не только от танков и бронетранспортеров. Здесь слишком много неизвестных. Лично я считаю, что мы должны готовиться и к плохому сценарию — долгой войне», — посчитал Ржехка.

Он также предупредил, что вероятно странам Запада придется еще долго направлять военную помощь Украине. В связи с этим западным политикам следует уже сейчас начать готовить общество к тому, что военный конфликт затянется. «Россияне считают, что время на их стороне. Мы должны показать, что они не правы», — подчеркнул генерал.

В марте президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина в 2023 году имеет лишь одну попытку провести контрнаступление. По его мнению, в случае провала Киеву будет «невероятно трудно» найти средства на следующее наступление из-за нехватки ресурсов, разрушения инфраструктуры и общей «усталости» западных союзников от Украины.