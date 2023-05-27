Российский мотострелковый батальон заманил военных ВСУ в «огневой мешок»

Российский батальон заманил военных ВСУ в «огневой мешок» и взял населенные пункты

Российский мотострелковый батальон заманил подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в «огневой мешок», благодаря чему войскам ВС РФ удалось освободить ряд населенных пунктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника Булата Шамсиева.

Он рассказал, что его батальон должен был отойти на более выгодные рубежи и заставить врага стянуть все силы в одном месте. Против российских военных сражался полк спецназа и три бригады.

«Успешно их атаковали и заставили отойти на исходные позиции, потеряв в живой силе и технике», — отметил Шамсиев.

По данным Минобороны России, это помогло российским силам взять под контроль населенные пункты, их названия не уточняются.