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18:52, 27 мая 2023Интернет и СМИ

YouTube заблокировал канал российского издания

YouTube удалил канал агентства Ura.ru из-за видео про референдумы

Фото: Hideki Yoshihara / AFLO / Globallookpress.com

Компания Google заблокировала канал российского новостного издания Ura.ru на YouTube, на который было подписано 85 тысяч человек, без возможности восстановления. Об этом сообщается на сайте агентства.

Уточняется, что причиной такого решения стали видео про референдумы в новых регионах России: одно из них содержало заявление администрации Херсонской области, другое — рассказ о жизни в Донецкой и Луганской народных республиках.

«Там не было жестких кадров или призывов, только заявления чиновников и факты», — уточнил редактор канала Михаил Титов и добавил, что редакция уже создала новый канал, где продолжит выкладывать видеоролики.

16 мая сообщалось, что видеохостинг YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда», на который было подписано более 500 тысяч пользователей. В качестве причины блокировки было указано нарушение условий использования сервиса. При этом радио опровергло подобные обвинения.

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    Варвара Кошечкина
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