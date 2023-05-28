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21:18, 28 мая 2023Мир

Эрдоган сохранил лидерство на выборах после подсчета 99 процентов бюллетеней

Эрдоган набрал 52,07 процента голосов избирателей после подсчета 99 процентов бюллетеней
СюжетВыборы в Турции

Фото: Murad Sezer / Reuters

После подсчета 99,08 процентов бюллетеней за действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отдали голос 52,07 процента избирателей. Об этом сообщает TRT Haber.

Представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил 47,93 процента голосов.

Второй тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, участки были открыты до 17.00 мск. Для победы кандидат должен набрать простое большинство голосов. Первый тур выборов в Турции прошел 14 мая. Тогда Эрдоган набрал 49,24 процента голосов, а Кылычдароглу — 45,07 процента.

Ранее Эрдоган объявил, что второй тур выборов главы государства завершен, и назвал себя их победителем. В ходе обращения к сторонникам заявил, что народ на ближайшие пять лет передал ему и его администрации ответственность за управление страной.

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    Марина Совина
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