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15:17, 28 мая 2023Интернет и СМИ

В Крыму сообщили о крупнейшей хакерской атаке

В Крыму сообщили, что причиной сбоя интернета 26 мая стала крупнейшая хакерская атака

Фото: Unsplash

Причиной сбоя интернета в Крыму стала крупнейшая хакерская атака. Об этом пресс-служба телекомоператора «Миранда-медиа» сообщила на странице во «ВКонтакте».

Известно, что на устранение последствий потребовалось 16 часов. В настоящее время полностью восстановлена сетевая инфраструктура, при этом информационные сервисы доступны частично в целях безопасности.

В организации уточнили, что проблема с обеспечением интернет-связи на полуострове возникла в пятницу, 26 мая. Сбои также наблюдались в обеспечении связи у некоторых мобильных операторов Севастополя и Крыма.

24 мая стало известно, что хакеры начали вмешиваться в переписки пользователей и рассылать письма с вирусами от имени людей, с которыми их потенциальные жертвы вели переписку. В теме письма может быть указано, что внутри находится информация о встрече, детали проекта или запись аудиоконференции.

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    Варвара Кошечкина
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