Россиян предупредили о новом виде хакерских атак на электронную почту

«Лаборатория Касперского»: хакеры начали вмешиваться в переписки для рассылки вирусов

Хакеры начали вмешиваться в переписки пользователей и рассылать письма с вирусами от имени людей, с которыми их потенциальные жертвы вели переписку. О новом виде хакерских атак на электронную почту россиян предупредили специалисты «Лаборатории Касперского», пишет ТАСС.

Сообщается, что в мае сотрудникам российских компаний на почту начали приходить сообщения от пользователей, с которыми они уже вели деловую переписку. В теме письма указано, что внутри находится информация о встрече, детали проекта или запись аудиоконференции. В действительности же, как рассказали в «Лаборатории Касперского», эти письма содержат ссылку, за которой скрывается вредоносное ПО — троянец-загрузчик PikaBot.

Пик кибератаки пришелся на период с 15 по 18 мая. Специалисты обнаружили почти пять тысяч подобных писем.

Ранее в компании Bi.Zone сообщили, что за последний год хакерская группировка Sneaking Leprechaun атаковала ради выкупа более 30 организаций из России и Белоруссии. Уточнялось, что злоумышленники взламывали серверы и получали доступ к данным компаний.