Хакеры атаковали более 30 компаний-разработчиков ПО в России и Белоруссии

Bi.Zone: хакеры атаковали более 30 компаний-разработчиков ПО в России и Белоруссии

Хакерская группировка Sneaking Leprechaun за последний год атаковала ради выкупа более 30 организаций из России и Белоруссии. Об этом рассказали в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone, пишет РИА Новости.

Как уточнили эксперты, основная часть пострадавших занимается разработкой и интеграцией программного обеспечения (ПО). Кроме того, в числе пострадавших оказались фирмы, занимающиеся финансами, логистикой, оказанием медицинских услуг, а также государственные структуры. Хакеры взламывали серверы и получали доступ к данным организаций.

Специалисты добавили, что преступники использовали уязвимости в устаревших версиях Bitrix, Confluence и Webmin на серверах под управлением Linux. После взлома хакеры устанавливали вредоносное ПО и закреплялись в системе. «Преступники связывались с компанией и предоставляли доказательства, что информация у них. Затем злоумышленники требовали выкуп», — описали схему эксперты.

Ранее хакеры из Killnet атаковали Евроконтроль, что привело к задержкам авиарейсов в Европе.