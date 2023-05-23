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03:59, 23 мая 2023Интернет и СМИ

Хакеры атаковали более 30 компаний-разработчиков ПО в России и Белоруссии

Bi.Zone: хакеры атаковали более 30 компаний-разработчиков ПО в России и Белоруссии

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Хакерская группировка Sneaking Leprechaun за последний год атаковала ради выкупа более 30 организаций из России и Белоруссии. Об этом рассказали в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone, пишет РИА Новости.

Как уточнили эксперты, основная часть пострадавших занимается разработкой и интеграцией программного обеспечения (ПО). Кроме того, в числе пострадавших оказались фирмы, занимающиеся финансами, логистикой, оказанием медицинских услуг, а также государственные структуры. Хакеры взламывали серверы и получали доступ к данным организаций.

Специалисты добавили, что преступники использовали уязвимости в устаревших версиях Bitrix, Confluence и Webmin на серверах под управлением Linux. После взлома хакеры устанавливали вредоносное ПО и закреплялись в системе. «Преступники связывались с компанией и предоставляли доказательства, что информация у них. Затем злоумышленники требовали выкуп», — описали схему эксперты.

Ранее хакеры из Killnet атаковали Евроконтроль, что привело к задержкам авиарейсов в Европе.

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Марина Совина
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